SPIEGEL: Len Sherman, Softbank-Chef Masayoshi Son hat sich nach dem WeWork-Debakel nun vor der Weltpresse in den Staub geworfen, Fehler eingestanden, Besserung gelobt. Wird das ausreichen?

Sherman: Son ist in sich gegangen, ja. Aber bis kurz davor hat er sich die ganze Zeit weiter an die Alles-oder-nichts-Logik seiner Anlagestrategie gehalten: Go big or go home. Die Höhe der Abschreibungen auf WeWork, Uber und mehrerer anderer Unternehmen aus seinem Portfolio, zu denen Son nun Zahlen präsentierte, war enorm. Der Mann zeigte sich entsprechend reuevoll. Aber mir fehlten Details, welche Kurskorrekturen der Vision Fund wirklich vornehmen wird, um in Zukunft nicht mehr in so massiv überbewertete Investitionen zu geraten.

SPIEGEL: Die Softbank-Zahlen waren atemberaubend, ein Nettoverlust von 6,5 Milliarden Dollar für das Quartal. Ihr Kommentar?

Sherman: Die gesamte Abschreibung von Softbank und Vision Fund auf ihre WeWork-Investition betrug sogar 8,2 Milliarden US-Dollar – und das ist nur die Spitze