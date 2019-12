An einem Freitagabend im Dezember sitzen einige Dutzend Mitglieder der Linken im Kellerraum eines Neuköllner Cafés, einige auf Stühlen, einige auf dem Boden. Eine neue Strömung gründet sich an diesem Wochenende, die Bewegungslinke. Sie ist gegen die "Parlamentarisierung" der Partei, was in der am wenigsten radikalen Interpretation so klingt: "Fraktionen müssen sich als Dienstleister für Bewegungen und Partei verstehen." So sagt es Janine Wissler, Linken-Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag und mögliche Kandidatin für den Parteivorsitz, der im kommenden Juni neu gewählt wird.

Das Treffen in Neukölln ist einer von vielen Versuchen, eine Partei neu zu definieren, die nicht mehr recht weiß, wer sie ist, wozu und für wen. Von der Schwäche der SPD hat die Linke in diesem Jahr kaum profitiert. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg holte sie nur 10,4 beziehungsweise 10,7 Prozent. In Thüringen konnte sie ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren zwar verbessern, vor allem