Sollten Computerspieler öffentliche Mittel erhalten?

Das virtuelle Gemetzel im Hinterhof dauert nur 20 Sekunden. "Froggy", der Anführer der Antiterroreinheit, ruft ein kurzes Kommando. Eine Blendgranate explodiert, Kugeln schlagen ein, vor einer Hauswand liegen zwei Leichen. Alle Terroristen sind jetzt tot. Auf den Bildschirmen blinkt: "Antiterroreinheit gewinnt."

"Ja!", jubelt "Froggy". Der junge Mann schlägt sich mit seinen Mitspielern ab. "Das war sehr stark", lobt "Henske", ihr Coach. Er steht hinter den fünf Computerspielern und fordert: "In der nächsten Runde müsst ihr noch aggressiver angreifen."

Man könnte sagen: Fünf Freunde mit Basecap, T-Shirt und Shorts haben sich an einem sonnigen Nachmittag in der Kölner Innenstadt zum Zocken verabredet, sitzen nun in einem dunklen, schlecht gelüfteten Raum und üben, bewaffnet mit dicken Kopfhörern, virtuellen Krieg. "Counter-Strike" heißt das Spiel. Es geht darum, Terroranschläge auszuüben oder zu verhindern, je nach Rolle.

Die fünf sagen zu ihrem Treffen allerdings "Training", denn was sie tun,