Die Künstlerin empfängt zu Hause, und gleich hinter der Eingangstür steht ein großer Hund, dem man im Reflex die Hand hinhält, um dem Tier die friedliche Absicht zu beweisen. Erst auf den zweiten Blick erkennt man im Hund einen Wolf. Er kann allerdings weder beißen noch schnuppern, denn er ist ausgestopft, und die Künstlerin amüsiert sich darüber, dass man ihn für echt hielt. Reingefallen.

In der Atelierwohnung von Sophie Calle, die sie sich in einer ehemaligen Fabrik im Pariser Südwesten eingerichtet hat, stehen Dutzende Tierpräparate – manche in natürlichen Posen, andere etwas verfremdet, wie der Affe, der auf der Seite in einem Kinderbett schläft. Vor einem Sofa befindet sich eine kleine Holzkiste, wie ein Beistelltisch. Der Deckel ist leicht geöffnet, und man erkennt in der Kiste eine lebensechte Puppe in Gestalt eines Säuglings. Jeden Augenblick kann der Deckel sich wieder schließen, ein ziemlich gruseliges Objekt.

Viele Exponate der Wohnung haben, wie die Kunst ihrer Besitzerin, mit