Wie sie da auf dem Podium steht, schwingt in der Freude und dem berechtigten Stolz der Ausgezeichneten ein leichter Unterton der Verlegenheit mit. Die Philosophin Lisa Maria Herzog, 35, ist eine der jüngsten deutschen Professorinnen. Bis vor Kurzem lehrte sie Politische Philosophie und Theorie an der Technischen Universität München, zum 1. Oktober ist sie ans Centre for Philosophy, Politics and Economics der Universität Groningen in den Niederlanden gewechselt. Soeben hat sie die zwei höchstdotierten Preise erhalten, die im deutschsprachigen Raum auf dem Gebiet der Philosophie vergeben werden: den Tractatus des Philosophicum Lech im österreichischen Wintersportort am Arlberg und den Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik. Der eine ist mit 25.000 Euro dotiert, mit 100.000 Euro der andere.

Herzog beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Märkten und wirtschaftsethischen Problemen. Möglicherweise rührt daraus die Verlegenheit. Denn ist dieses Nachdenken überhaupt "Arbeit"?

In ihrer Rede