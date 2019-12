Es wird jetzt knifflig, Michael Groß weiß, dass diese Frage kommen muss. Es geht nicht anders, nicht nach diesem Jahr und dem, was er dazu beigetragen hat. Also: Hat er, Michael Groß, SPD-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Recklinghausen II, in diesem Jahr den Lauf der sozialdemokratischen Geschichte beschleunigt?

Groß denkt nicht lange nach, er sagt: "Beschleunigt, ja."

Und verändert?

"Pffff." Groß atmet aus. "Das kriegt ja Dimensionen." Pause. "Ich würde sagen, ich hab 'nen Stein ins Wasser geworfen."

Am Tag nach der Europawahl im Mai, bei der seine Partei auf 15,8 Prozent abgestürzt war, schrieb Groß, Sprecher der SPD-Abgeordneten aus dem Ruhrgebiet, einen Brief, in dem er eine Sondersitzung der Fraktion forderte: Es müsse "klargestellt werden, ob die SPD-Bundestagsfraktion hinter ihrer Vorsitzenden steht oder nicht". Also hinter Andrea Nahles.

Was folgte: eine Fraktionssitzung, in der viele Abgeordnete regelrecht über Nahles herfielen. Nach Groß' Brief hatte sie eigentlich in die Offensive