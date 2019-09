SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hätte sich gern als Parteichef beworben. Das klappt nicht, wegen der Parität. Klingbeil fand keine Frau, die mit ihm im Doppelpack antritt. Die chancenreichen Spitzengenossinnen sagten alle ab. Klingbeil lief durch die Partei wie der Jungbauer übers Schützenfest morgens um halb vier.

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, will nicht, weil sie noch keine wichtige Wahl gewonnen hat und offenbar fürchtet, dass ihr das SPD-Amt bei den Bürgern mehr schadet als nutzt.

Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin, will nicht, weil sie nicht weiß, wann und wie der Streit um ihren Doktortitel ausgeht.

Katarina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, will nicht, weil sie gerade erst ihren Job in Brüssel und Straßburg angefangen hat, zumal ihr neuer Lebensgefährte in Amsterdam lebt.