Es gibt diesen einen Satz, den Rolf Mützenich am Montagnachmittag immer wieder sagt. Er sagt ihn in der Kindertagesstätte. Er sagt ihn, als er das "Handwerkerinnenhaus" betritt, wo Mädchen und junge Frauen das Arbeiten mit Holz und Metall lernen. Und er sagt ihn, als er dort in die Werkstatt kommt: "Wir wollen aber nicht stören."

Dabei stört er überhaupt nicht. Im Gegenteil. Alle sind froh, dass er da ist.

Mützenich, kommissarischer Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, ist mit zwei Mitarbeitern in seinem Wahlkreis in Köln unterwegs. Der Kita-Leiter führt ihn beflissen durch die Räume, im Handwerkerinnenhaus erzählt eine Sozialarbeiterin ausführlich, wie man jungen Frauen hier Chancen biete, und die Mädchen in der Werkstatt fragen Mützenich grinsend, ob sie mit ihm ein Foto machen dürften. Eine sagt, sie habe ihn im Fernsehen gesehen. Mützenich lächelt, als wäre ihm das etwas peinlich, er sagt: "Wenn Sie möchten, ja." Er stellt sich mit den Mädchen auf, und dann ist er auch schon wieder