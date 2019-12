In Thüringen, wo die SPD vielerorts bereits im Sterben liegt, macht sich Matthias Hey Gedanken über die Gründe für das Siechtum. Es ist Anfang November, die Landtagswahl liegt keine zwei Wochen zurück, die Trauer ist noch frisch, mit Wut gemischt, mit Unglauben. Bei der ersten Fraktionssitzung nach der Wahl waren die Sozialdemokraten in ihrem viel zu großen Saal im Erfurter Landtag nur noch zu acht, und allen war zum Heulen zumute, sagt Hey.

Willy Brandt war wie immer dabei, vorn rechts am Tisch, in Bronze, lebensgroß, aber die Figur saß diesmal wie ein Vorwurf da angesichts des Absturzes auf 8,2 Prozent. Einstellig. Abgründig. Die ruhmreiche SPD, deren Geschichte in diesem Landstrich hier vor 150 Jahren begann, lag in Sichtweite der Fünfprozenthürde. Hey und die Fraktion, sie spürten es deutlich: Es geht etwas vor. Und es fühlt sich an wie eine tückische Krankheit.