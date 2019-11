Der vergangene Dienstag ist ein eher durchschnittlicher Tag im Leben des Wolfgang Schmidt. Er geht seiner Arbeit als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium nach und setzt auf Twitter zwölf Beiträge über Olaf Scholz ab. Bei normalen Menschen würde das als außerordentlich hoher, vielleicht etwas manischer Ausstoß durchgehen, für Schmidt ist es nicht weiter ungewöhnlich. Aber Schmidt ist auch nicht ganz normal.

Am Dienstag twittert er den Hinweis auf eine Talkshow, in der Scholz und seine politische Partnerin Klara Geywitz auftreten. Er verbreitet das Bekenntnis eines Genossen, der für Scholz und Geywitz als SPD-Chefs gestimmt hat. Und er twittert, dass ihn das zuletzt überraschend lebhafte Auftreten des Vizekanzlers nicht überrasche: "Kenne ihn quasi nur so munter."

Wenn es um Olaf Scholz ging, konnte Schmidt schon immer etwas anstrengend werden. Aber jetzt hat er auch noch eine Mission: Scholz muss siegen. Es geht, so sieht es Schmidt, um alles. Also gibt auch er alles. Noch mehr als sonst.