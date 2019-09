Wenn die SPD erfolgreich sein will, so lehrt die Geschichte, muss sie sich als Fortschrittspartei präsentieren. "Wir schaffen das moderne Deutschland", lautete der Slogan Willy Brandts im Jahr 1969. Helmut Schmidt baute in den Siebzigerjahren am "Modell" Bundesrepublik. Und Gerhard Schröder eroberte 1998 das Kanzleramt mit dem Schlachtruf "Innovation und Gerechtigkeit". Die SPD müsse stets "eine Debatte über die Zukunft anzetteln", sagt der SPD-Wahlkampfberater Frank Stauss. "Den Wettlauf um das Gestern gewinnen immer die Gestrigen".



Die aktuelle Führung der Sozialdemokratie sieht das offenbar anders. Die Wirtschaft nähert sich der Rezession, die Stimmung von Konsumenten und Investoren ist schlecht ­- und wie reagieren die Genossen? Sie denken vor allem darüber nach, wie sie Bürger und Unternehmen belasten können. Die SPD in Nordrhein-Westfalen will in Zeiten einer rekordhohen Steuerquote die Einkommensteuer und die Erbschaftsteuer erhöhen sowie eine Digital-, eine Bodenwert-, eine Kapitalertrags-