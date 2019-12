Auf dem Tiefpunkt seiner Parteikarriere kann sich Olaf Scholz mit dem Schicksal eines großen Hanseaten und Sozialdemokraten trösten. Auch Helmut Schmidt, einer seiner Urahnen als Bundesfinanzminister, stand außerhalb der SPD in höherem Ansehen als bei den eigenen Genossen. "Ein guter Mann, nur leider in der falschen Partei", lautete damals das gängige Urteil. Doch immerhin, früher wusste die SPD noch, was sie mit einem Aktivposten anfangen sollte. Von 1974 bis 1982 regierte Schmidt als Bundeskanzler das Land.

Scholz hat es derzeit schwerer. Er ist laut einer Umfrage der beliebteste Politiker in Deutschland, doch für den Parteivorsitz seiner SPD reichte es nicht. Deren Mitglieder haben derzeit mehrheitlich ein ganz anderes Urteil über ihren Vizekanzler und Finanzminister, und das lautet: "schlechter Mann in guter Partei".

Was ist von einer Partei zu halten, die ihren größten Sympathieträger im Volk abstraft? Offensichtlich wollen die Genossen keine Wahlen mehr gewinnen. Mit Scholz immerhin