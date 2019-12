Alte Regime gehen nicht mit einem Schlag unter, selbst wenn es in der Rückschau häufig so gewirkt haben mag. Jede Revolution hat ihre eigenen Vorboten und Vorgeschichten, die davon erzählen, wie der etablierten Macht die Kontrolle abhandenkam und die Verhältnisse zu tanzen anfingen. Darin gleichen sich auch die großen und kleinen Umstürze unserer Tage. Das Brexit-Votum der Briten kam so wenig aus dem Nichts wie der Arabische Frühling oder die Wahl Donald Trumps in den USA, doch fühlten sich diese Ereignisse im ersten Schock ganz unvorhersehbar an. Und jetzt also die SPD.

Sie wirkt, gewiss, ein wenig mickrig in der Reihe der "disruptiven" Weltereignisse. Nur sind die Folgen des Mitgliederentscheids, der einen Politpensionär und eine Hinterbänklerin an die Spitze einer Partei spülten, die die dominante europäische Wirtschaftsmacht mitregiert, noch gar nicht absehbar. Der ganze Horror des Brexits entfaltete sich auch erst nach und nach, und den Sozialdemokraten kann ein ähnlicher Verlauf geweissagt