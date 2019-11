Am Beckenrand einer texanischen Schwimmhalle steht ein Discjockey und spielt Lieder von David Guetta. Es ist ohrenbetäubend laut, es ist heiß, Scheinwerfer tauchen die Highschool-Halle an diesem Oktobertag in Blau und Magenta. Die Zuschauer feiern auf den Rängen, während unten die internationale Schwimmelite durch das Wasser gleitet, Olympiasieger, Weltrekordhalter.

Schwimmer sind von Natur aus Einzelkämpfer, doch an diesem Tag treten sie in Teams gegeneinander an, nationenübergreifend. Sie nennen sich "Iron" oder "London Roar", präsentieren ihre Mannschaftsaufstellung in einstudierten Choreografien und silbrigen Anzügen. Nach den Rennen klatschen sich die Athleten ab wie Handballspieler nach einem Tor. Die Stimmung gleicht der auf einer Klassenfahrt.

Auch zwei deutsche Leistungssportler sind zu dem Schwimmevent angereist: Reva Foos, 26, und Marco Koch, 29, beide aus dem hessischen Langen. Die zwei sind ein Paar, sie ist Staffel-Europameisterin, er ehemaliger Weltmeister und Weltrekordhalter