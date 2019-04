Die Europäische Partei Liebe hat sich einiges vorgenommen für ihre allererste Wahl. Am 26. Mai will die EPL die "Mehrheit an Abgeordnetensitzen" im Europäischen Parlament erobern, wirbt sie auf der Homepage. Und danach gleich den Posten des EU-Kommissionspräsidenten, am besten mit ihrem eigenen Parteichef, einem Dr. Dmitry Kuzmin.

Im persönlichen Gespräch sind die Vertreter der 2017 gegründeten Minipartei aus dem westfälischen Büren etwas kleinmütiger. Natürlich wolle die EPL für ihre Ziele kämpfen: Liebe statt Hass in Europa. Aber viel Geld für den Wahlkampf habe man nicht zur Verfügung, bedauert Valentina Niederhaus, eine der Parlamentskandidatinnen. Auch die Anhängerbasis sei noch "nicht sehr groß". Eine genaue Mitgliederzahl könne sie im Moment nicht nennen, es seien "einige" Familien mit deutsch-russischem Hintergrund und deren Freunde.

Auf ihrer Liste zur Europawahl haben Niederhaus und ihre Parteifreunde allerdings nur zehn Bewerber stehen - was selbst beim schönsten Wahlerfolg nicht