Livia und Erich Leichner, wohnhaft in Herne, sind seit 41 Jahren verheiratet und, wie es unter Sportlern heißt, ein eingespieltes Team. "War eine schöne Zeit bis jetzt", sagt sie, "mein Mann war meistens nicht zu Hause." Darauf er: "Die Gattin wieder."

Sie sitzen an einem sonnigen Montag auf der Klubhausterrasse der Sportfreunde Wanne-Eickel 04/12, deren Spielstätte seit dem 1. August Livia-Leichner-Stadion heißt. Der Untertitel lautet, in schönstem Ruhrpottdeutsch: "Dem Bürgermeister seine Frau ihr Stadion". So steht es, weiß auf rot, auf einem Schild am Zaun zur Schlachthofstraße. Es ist einer der ganz wenigen Fußballplätze in Deutschland, die den Namen einer Frau tragen. Livia Leichner sagt dazu: "Als ich von der Idee gehört habe, war mein erster Gedanke: Ach, du Scheiße."

Die Leichners machen jedes Jahr das Sportabzeichen, zuletzt in Silber, denn "für Gold reicht der Ehrgeiz nicht mehr", sagt Erich Leichner und zündet sich eine selbst gedrehte Zigarette an. Seine Paradedisziplin ist Schwimmen,