Als die Vergangenheit die Gegenwart einholt, als in der Zionskirche von Batticaloa ein Selbstmordattentäter mindestens 28 Menschen in den Tod reißt, 14 davon Kinder, kann Arun Tambimuttu nichts davon hören. Er hat Kopfhörer auf, sitzt im ersten Stock seines Hauses in seinem fensterlosen Tonstudio und hört ein Lied, das eine bessere Zukunft verspricht – es ist sein eigenes Wahlkampflied. So erzählt er es drei Tage später, als er durch seine Stadt fährt.

In seinem Wahlkampf, sagt er, gehe es darum, dass die Möglichkeiten groß wären, wenn die Menschen die alten Konflikte hinter sich ließen.

Tambimuttu ist ein großer, stämmiger Mann mit kurz geschorenen Haaren und breitem Kinn, 43 Jahre alt, er lacht viel. Er ist Christ, Tamile, Politiker, aus Batticaloa, einer Küstenstadt im Osten, er hat die blutige Vergangenheit seines Landes durchlebt, nun sorgt er sich um die Zukunft.

Die Stadt Batticaloa wirkt an diesem Mittwoch nach den Anschlägen wie ausgestorben. Die Geschäfte sind geschlossen, kaum Autos