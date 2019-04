SPIEGEL: Eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung hat die Debatte über die demographische Entwicklung hierzulande neu entfacht. Ist Deutschland für den Wandel gerüstet?



Kerber: Das Bundesinnenministerium wird im Juni einen Deutschland-Atlas veröffentlichen, der eine Bestandsaufnahme regionaler Stärke- und Schwächenverteilung aufgrund aktueller Daten sein wird: Demnach haben wir im Süden bevölkerungsmäßig eine extreme Verdichtung, im Osten eine Häufung von Regionen mit Problemen in der Wachstumsdynamik, und in allen Bundesländern Teile, die strukturschwach sind. Die Zweiteilung Deutschlands in Ost und West greift jedenfalls nicht mehr. Gleichwertigkeit ist eine gesamtdeutsche Herausforderung geworden.



SPIEGEL: Was folgern Sie daraus?



Kerber: Wir müssen die demographischen und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme stärker ins politische Bewusstsein rücken und eine offene und breite Diskussion führen: Wie soll es weitergehen? Wollen wir rückständige Gebiete