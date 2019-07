Am 9. Mai versammeln sich in Nowosibirsk, der drittgrößten Stadt Russlands, etwa 200 Menschen auf einem Parkplatz. Sie wollen ein Denkmal einweihen, einige schwenken Fahnen aus dem Zweiten Weltkrieg, darunter die Fahne einer Schützendivision, die 1945 den Reichstag in Berlin eroberte. In der ersten Reihe sitzen Veteranen, die Brust mit Kriegsorden geschmückt.

Neben dem Denkmal wartet ein Mann, in seiner Jackentasche steckt ein Zettel, auf dem er eine Rede notiert hat, 20 Jahre lang hat er auf diesen Moment hingearbeitet. Beethovens Fünfte ertönt vom Band, Dadada-Daaa. Der Mann tritt vor, löst gemeinsam mit dem Bürgermeister das rote Band, zieht das weiße Tuch von der Statue, die Menge jubelt. In der Sonne glänzt Stalin, auf einem Podest.

Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili, der sich Stalin nannte, der Stählerne, Sohn eines Schuhmachers, Priesterschüler, Diktator der Sowjetunion bis zu seinem Tod im März 1953. Einer der größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts.