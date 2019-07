Der Juli begann für den Unternehmer Michel Oeler durchwachsen. Mit einer Zwei in Kunst und in Musik, das waren seine besten Zensuren, aber auch mit einer Vier in Physik und einer Fünf in Spanisch, die er so begründet: "Mein Interesse für die Sprache hielt sich in Grenzen."

Wenige Stunden nach der Zeugnisausgabe am Campe-Gymnasium Holzminden fuhr Oeler erst mal in den Urlaub. Zwei Wochen Gardasee, mit Mama und deren Mann. Seine Geschäfte hielt er auch von dort aus "stetig am Laufen", wie er sich ausdrückt.

Oeler, 15, hat zwei Jobs: Er ist Gymnasiast, bisweilen nur mit halber Energie - und Chef von Creatica Design, einer Agentur für Webdesign, die er Anfang vorigen Jahres gegründet hat. "Managing Director" steht auf seiner Visitenkarte, weiße Schrift auf blauem Grund.

Oeler versucht, die Welten zu trennen. Ans Telefon geht er gewöhnlich erst ab 13 Uhr. "Wenn ich Schule hab, hab ich Schule. Wenn ich Business hab, hab ich Business."

Wer ihn anruft, glaubt, einen Ende Zwanzigjährigen am Ohr zu haben,