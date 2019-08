Die Berliner Ärztin Annette Ehlert-Gamm und ihr Mann wussten nicht viel über ihren anstehenden Urlaub. Wohin es gehen sollte – keine Ahnung. Wo sie wohnen würden – kein Hinweis. Fest stand nur, dass sie mit ihren drei Söhnen in ein Land reisen würden, in dem es wärmer wäre als in Deutschland, und dass sie das Flugzeug nehmen würden.

Die Familie landete in Neapel. Ein Chauffeur brachte sie in ein Boutiquehotel im Museumsviertel. Zum Programm gehörten eine alternative Stadtführung inklusive eines Besuchs in einem der ärmeren Viertel, ein Kochkurs, eine Bootsfahrt, alles organisiert vom Münchner Touristik-Start-up "unplanned".

Rein formal bietet die 2016 gegründete Firma Pauschalreisen an; doch mit standardisierter Massenverschickung hat ihr Angebot wenig zu tun. Es geht um möglichst individuelle Überraschungstrips zu unbekannten Zielen, oft mit Zusatzleistungen wie Kochkursen, Wein- oder Mutproben.

Normalerweise werden bei einer Pauschalreise im großen Stil Flugsitze, Hotelbetten und Transferdienste