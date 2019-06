Jones, 46, geboren in Frankfurt am Main, spielte schon mit 17 Jahren in der Bundesliga, drei Jahre später trug sie das Nationaltrikot. Nach 111 Länderspielen, 4 Europa- und 2 Weltmeisterschaften beendete sie 2007 ihre Karriere. Sie ließ sich an der Sporthochschule in Köln zur Fußballlehrerin ausbilden. Jones war Präsidentin des Organisationskomitees für die Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland, danach leitete sie die Direktion für Frauen- und Mädchenfußball beim DFB, bevor sie im Spätsommer 2016 Bundestrainerin wurde. Da die erhofften Erfolge ausblieben, wurde Jones im März 2018 vom DFB freigestellt. Mit ihrer Frau Nicole Jones lebt sie in Gelsenkirchen.

SPIEGEL: Frau Jones, wenn ein Mädchen heutzutage Fußball spielen möchte, bleibt ihm oft nur eine Jungenmannschaft. Was sagt das über den Frauenfußball in Deutschland aus?



Jones: Das hört sich negativer an, als es ist. Der Frauenfußball hat sich sehr positiv entwickelt. Ich glaube, mit ein bisschen Fahrtzeit findet inzwischen jedes Mädchen