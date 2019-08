Das Desaster passt in einen grünen Schnellhefter. Säuberlich abgeheftet stecken darin Kontoauszüge, Rentenbescheide und ein Brief des Pflegeheims. Die 78-jährige Dame mit dem hochgesteckten Haar liest daraus vor, ihre Stimme zittert vor Empörung. Über 400 Euro mehr soll sie ab September für den Heimplatz ihres an Demenz erkrankten Gatten überweisen. Jeden Monat. "Ich werde über Nacht zum Sozial-Abfall."

Sie sagt tatsächlich "Abfall", nicht "Fall". Vielleicht ist es ein Versprecher. Vielleicht muss man aber sehr deutlich werden, wenn sich ein bekannter Politiker blicken lässt. Hier, mitten im Erzgebirge.

An diesem Augusttag ist die Rentnerin in ein Gasthaus im sächsischen Olbernhau gekommen. Die CDU hat eingeladen, zu Mittag gibt es Kartoffeleintopf. Den grünen Hefter hat die Rentnerin Karl-Josef Laumann zugeschoben, der neben ihr sitzt und darin blättert.

Der CDU-Politiker kennt sich mit Heimen aus. Er war Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, heute ist er Sozialminister in Nordrhein-Westfalen