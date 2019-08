SPIEGEL: Herr Meller, was ist so spannend an der Grabungsstätte Pömmelte?



Meller: Alles! Wir haben hier eine Kreisgrabenanlage freigelegt, genau wie jene von Stonehenge. Sie hat nahezu den identischen Durchmesser, ist aber rein aus Holz errichtet worden. Die Erbauer von beiden gehörten der Glockenbecherkultur an, die vor etwa 4600 Jahren entstand. Das Beste aber ist, dass Pömmelte bis vor Kurzem unentdeckt war - so können wir jetzt mit modernsten Methoden graben und hoch spannende Funde machen. Der Boden um Stonehenge ist allein in den vergangenen 200 Jahren viel zu oft umgegraben worden; Forschung ist da kaum noch möglich.

SPIEGEL: Und was hat Pömmelte nun mit Stonehenge zu tun?

Meller: Auch wenn man es heute angesichts des Brexits kaum glauben mag, Großbritannien ist keine isolierte Insel. Schon damals unterlagen wir den gleichen kulturellen Strömungen und standen in enger Verbindung.

SPIEGEL: Wozu nutzten die Menschen solche Rondelle aus Stein oder Holz?