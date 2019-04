Wie er einmal sterben wollte, das hat er sich nicht nur vorgestellt. Er hat es festgehalten, in einem selbst gebastelten Daumenkino aus schmalen Fotos. Ein Mann steht am Meer, er blickt aufs Wasser, den Rücken zur Kamera gewandt. Die See ist grau, wenig Sonnenlicht dringt durch dichte Wolken. Auf dem nächsten Foto hat sich der Mann ein Stück von der Kamera entfernt, er steht nun schon im Wasser. Mit jedem Bild entfernt er sich weiter, immer tiefer geht er ins Meer, immer kleiner wird er. Auf dem letzten Foto ragt der Oberkörper nur noch teilweise aus dem Wasser. Ein Foto, auf dem der Mensch ganz im Meer verschwunden ist, gibt es nicht.

Der Mann, der auf den Aufnahmen zu sehen ist, hat sie im August 2013 mit einem Stativ gemacht und auch das Daumenkino gebastelt. Als klar wurde, dass er unheilbar an Parkinson erkrankt war, wünschte er sich, so aus dem Leben zu scheiden. Inzwischen ist er tot. Seine Angehörigen wollen nicht, dass sein Name öffentlich wird. Weil sie an etwas mitwirkten, was