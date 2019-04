Dieser Text erschien erstmals am 31. Januar 2015 im SPIEGEL.

Constance de Vries sitzt in ihrer Küche und zieht die Spritzen auf. Die eine füllt sie mit einem starken Betäubungsmittel, die andere mit Gift. Langsam tupft sie die Nadeln an einem Stück Papier ab und packt sie vorsichtig ein. Dann geht sie zu ihrem Auto. Um zwei Uhr nachmittags soll Annie Bus sterben.



Immer wieder sind die beiden Frauen den Ablauf durchgegangen. Sie saßen dabei an dem massiven Holztisch in Annie Bus' Häuschen, 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Über ihnen hingen die Fotos der Kinder, darüber das Kreuz Jesu, und immer wieder fragte de Vries: "Bist du dir sicher?" Bus hockte in ihrem elektrischen Rollstuhl, die Beine unter einer Strickdecke verhüllt, die Schultern leicht nach vorne gesackt, und lächelte vergnügt: "Ja, ich bin sicher." Geduldig hörte die 75-Jährige zu, wie die Ärztin die niederländischen Euthanasieregeln erläuterte. Dass sie wählen könne, ein tödliches Mittel zu trinken oder es injiziert