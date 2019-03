Ein Häuschen aus rotem Sandstein, direkt neben dem eingleisigen Bahnhof von Kirchheim an der Weinstraße: Hier serviert der Sternekoch Manfred Schwarz seit 2017 seinen Saumagen. In seinem einstigen Restaurant, dem "Deidesheimer Hof", machte Schwarz das typische Pfälzer Gericht bekannt. Dort bekochte er Bundeskanzler Helmut Kohl und dessen Gäste: Mit Michail Gorbatschow stieß Kohl 1990 auf die deutsche Einheit an, mit François Mitterrand und Jacques Chirac sprach er über Europa, mit George Bush senior oder Margaret Thatcher über Abrüstung.