Der Weg zum Restaurant von Vincent Klink führt aus der Innenstadt von Stuttgart hinaus, eine lange Straße hoch, bis deren linke Seite nur noch von Gärten gesäumt scheint. Dann lässt sich ein flacher, heller Bau ausmachen, dessen Größe zunächst kaum einzuschätzen ist, so diskret ist er an den Hang gesetzt. Man hat von hier aus einen panoptischen Blick über die baden-württembergische Landeshauptstadt. Oder, wie Vincent Klink es nennt, "das ganze Elend".

Unten wütet die ewige Bahnhofsbaustelle, hier oben ist es ruhig und hell. Wenn man nach einer langen Reise dort ankommt, wird man vom Chef mit dem Satz empfangen: "Es kommt mir vor, als hätte ich Sie aus hoher See gerettet." So fühlt es sich tatsächlich an – hier oben, zwischen den Blumenarrangements seiner Frau Elisabeth, befindet man sich in einer Arche der Lebenskunst.

Die Wielandshöhe ist eines der besten deutschen Restaurants, und doch war Klink lange ein Außenseiter, dem Künstler wie Tomi Ungerer, Publizisten wie Wiglaf Droste und Poeten