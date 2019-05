SPIEGEL: Herr Roth, was ist das Besondere an Ihrer Entdeckung?



Roth: Für das Jahr 48 vor unserer Zeitrechnung verzeichnet die chinesische Chronik namens Hanshu ein plötzlich auftretendes helles Leuchten genau dort, wo wir nun tatsächlich die Überreste einer Sternenexplosion gefunden haben. Wir konnten also eine der ersten Sichtungen einer solchen Nova bestätigen. Diesen Blick in die Tiefe der Galaxis vor 2000 Jahren kann man sich so ähnlich vorstellen wie den Aufbruch von Christoph Kolumbus in die Neue Welt.

SPIEGEL: Die chinesischen Gelehrten haben eine für die damalige Zeit erstaunliche Leistung vollbracht?

Roth: Unbedingt! Je weiter entfernt sich eine Sternenexplosion ereignet, desto weniger hell erscheint sie uns. Zum einen ist sensationell, wie präzise die damaligen Sterngucker das Ereignis beobachtet haben, die hatten ja noch gar keine Fernrohre und auch keine Kameras. Sie mussten folglich die feinsten Details fast ohne Hilfsmittel erkennen und festhalten.

SPIEGEL: Warum gestaltete sich