SPIEGEL: Frau Riesenberg, viele Menschen glauben, dass sie nach ihrem Arbeitsleben keine Steuern mehr zahlen müssen. Ein Trugschluss, oder?



Riesenberg: Ja, in den meisten Fällen ist das ein Trugschluss. Rentnerinnen und Rentner müssen nur dann keine Steuern zahlen, wenn ihr zu versteuerndes Einkommen unter dem Grundfreibetrag von 9000 Euro im Jahr 2018 liegt. Also wenn sie von ihrer Rente alle steuerlich abziehbare Pauschalen, Freibeträge und anerkannte Kosten abgezogen haben und dann nicht mehr als 9000 Euro übrig bleiben. Es kann aber sein, dass sie dann trotzdem erstmal eine Steuererklärung abgeben müssen. Wenn die Rente sehr niedrig ist, verzichtet das Finanzamt in den folgenden Jahren aber wahrscheinlich auf eine Steuererklärung. Aber nur dann.

SPIEGEL: Für Rentner bleibt in jedem Fall ein Teil der Rente steuerfrei. Wie hoch ist dieser Rentenfreibetrag?



Riesenberg: Er liegt aktuell für Neurentner in diesem Jahr bei 22 Prozent des Bruttorentenbetrags im Jahr nach dem Rentenbeginn. Wer