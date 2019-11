SPIEGEL: Frau Schwarz, Ihr Test von 14 beliebten Spiele-Apps für Kinder hat für großes Aufsehen gesorgt. Denn das Ergebnis ist alarmierend. Kein einziges Spiel können Sie empfehlen. Was ist da passiert?



Schwarz: Wir haben die Spiele nicht darauf getestet, wie viel Spaß sie machen, sondern wir wollten wissen, ob sie kindgerecht sind, es ging also um Kinderschutz. Und da sind in vielen Punkten Probleme aufgetaucht.

SPIEGEL: Welche denn?

Schwarz: Manche Probleme kamen aus einer Ecke, die Eltern nicht erwarten. Zum Beispiel beim Spiel "Clash of Clans". Dort geht es darum, ein eigenes Dorf zu gründen und auszubauen - klingt aus Elternsicht erst einmal harmlos. Doch dann begegnen den Kindern rechtsextreme Spielernamen wie "Sieg Heil" oder "Judentöter" oder auch Clans, die als Name die URL einer Pornoseite tragen. Kein Elternteil will, dass sein Kind mit so etwas in Kontakt kommt. Wir fanden sogar ein rassistisches Spiel, in dem es darum geht, Juden zu töten - und zwar auf einer Plattform