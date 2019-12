SPIEGEL: Herr Metzger, vielen Leuten ist das schon mal passiert: Man holt morgens die Zeitung aus dem Briefkasten, die Tür fällt zu, und man steht im Schlafanzug draußen. Panik! Wo bekomme ich jetzt einen Schlüsseldienst her?

Metzger: Wahrscheinlich klingeln Sie aufgeregt bei einem Nachbarn und rufen den erstbesten Schlüsseldienst an, den Sie auf Google finden. Das ist schon ein Fehler. Denn Sie erwischen meistens keinen lokalen Anbieter, sondern landen in einer überregionalen Zentrale, wo man so tut, als wäre man vor Ort. Das stimmt aber gar nicht. Die Gefahr ist groß, dass Sie an einen bundesweit operierenden Abzocker geraten sind, der sofort abcheckt, wie er am meisten aus Ihnen rausholen kann.

SPIEGEL: Und man lässt sich das gefallen, weil man in einer misslichen Lage ist? In der Wohnung ist vielleicht der Herd an, man sollte schon auf dem Weg zur Arbeit sein …