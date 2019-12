Bei Sven Jedeck war es eine Depression, die dazu führte, dass er zu Hause keinen Strom mehr hatte. "Mein Problem war, dass ich mich um gar nichts mehr in meinem Leben gekümmert habe", sagt der 49-Jährige aus Jessen in Sachsen-Anhalt. "Ich habe irgendwann keinen einzigen Brief mehr geöffnet." Rechnungen, Mahnungen, Androhungen blieben verschlossen. Am Ende auch die Ankündigung, dass ihm nun endgültig der Strom abgedreht werde.

4,8 Millionen Haushalten in Deutschland wurde im Jahr 2017 eine Stromsperre angedroht, mehr als 340.000 von ihnen saßen am Ende tatsächlich im Dunkeln. Das geht aus einer bislang unveröffentlichten Studie des Projekts "Marktwächter Energie" des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) hervor. Die Verbraucherschützer ließen Ursachen, Herausforderungen und Folgen der sogenannten Energiearmut untersuchen.

Demnach sind nicht nur Haushalte mit niedrigem Einkommen von drastischen Maßnahmen wie Stromsperren betroffen: Oft werde der eigene Stromverbrauch über Jahre falsch