Melanie und Anika hatten sich die Sache genau überlegt. In langen Diskussionen hatten sie das Für und Wider abgewogen, beide hatten Wünsche, Bedenken und Tabus angesprochen. Am Ende stand fest: Wir machen das. Wir gehen gemeinsam an die Uni.

Melanie und Anika Zähle sind Mutter und Tochter – und seit vier Semestern auch Kommilitoninnen im Fach Soziale Arbeit an der FOM München, einer Hochschule für Menschen, die berufsbegleitend studieren.

"Ein mulmiges Gefühl hatten wir anfangs schon, wir wollten auf keinen Fall, dass unsere Beziehung unter der veränderten Situation leidet", erinnert sich Melanie Zähle, die Mutter.

Der wichtigste und zugleich schwierigste Punkt: An der Hochschule wollten sie sich auf Augenhöhe begegnen, es sollte keine Hierarchie, kein Gefälle geben – wie es unter Kommilitoninnen normal ist, innerhalb der Familie aber nur schwer vorstellbar. Melanie Zähle fiel es schwer, die Mutterrolle ruhen zu lassen: "20 Jahren lang wollte ich mein Kind beschützen, fördern und manchmal