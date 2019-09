Für die Franzosen jedoch ist das Business weniger profitabel als für die Konkurrenz: CMA CGM operiert unter schlechteren Bedingungen als der Großteil der europäischen Reedereien. Der Grund: In der EU herrscht ein Wildwuchs unterschiedlicher Steuerregeln.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht, den die Industrieländerorganisation OECD am kommenden Dienstag in Hamburg vorstellen will. Danach wurde seit 1996 immer mehr EU-Mitgliedsländern erlaubt, das Geschäft mit dem Be- und Entladen der Schiffe steuerlich genauso zu begünstigen wie den Verkehr auf hoher See. Zuletzt kamen Schweden, Portugal und Dänemark in den Genuss der fiskalischen Bevorzugung. Dabei stellt die OECD fest, dass „weder die EU-Seeverkehrsleitlinie von 1997 noch jene von 2004“ die Terminalgeschäfte ausdrücklich in die Steuerprivilegierung einbeziehen.

Der Bericht wirft ein schlechtes Licht auf die Brüsseler Beihilfenkontrolle, für die ein Star der alten und neuen EU-Kommission zuständig ist: Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Seit Jahren kämpft sie dagegen, dass US-Konzerne wie Google oder Amazon in Europa nur minimale Steuern zahlen, obwohl sie hier Milliardengewinne erzielen. Weniger Bedenken hat Vestager offenbar, einzelnen Ländern der EU Steuervorteile im Terminalgeschäft zu gewähren.

Die EU gewährt das Steuerprivileg, um den europäischen Reedern das Leben im Wettbewerb mit Chinesen, Japanern oder Koreanern zu erleichtern, die oft vom Staat subventioniert werden. Für die Profite auf See zahlen die europäischen Reeder seither nur eine so genannte Tonnagesteuer von rund vier Prozent statt der in ihrem Heimatland üblichen Gewinnsteuer.

Entgegen der eigenen Richtlinien, so notieren die OECD-Gutachter, lasse die EU aber seit Jahren zu, dass auch die Profite an Land – über Beteiligungen an den Hafenumschlagsfirmen – nicht mit der landesüblichen Steuer, sondern mit der extrem günstigen Tonnagesteuer belegt werden. Experten kalkulieren eine Ersparnis von 25 Prozent.

"Wettbewerbsverzerrung bei Frachtumschlag?" überschreibt der OECD-Report das Kapitel – und meint die Frage erkennbar rhetorisch. Rund ein Dutzend Länder hat sich die Tonnagesteuer für Terminalgeschäfte von der EU absegnen lassen, andere nicht.

Beschwerden, etwa aus den an Seehäfen nicht armen Nationen wie Deutschland oder Frankreich, sind bislang jedoch nicht eingegangen. Dafür gebe es auch keinen Grund, heißt es bei der EU-Kommission. Die einschlägigen Beihilferichtlinien ließen ausdrücklich zu, die günstige Tonnagesteuer auch auf Nebentätigkeiten anzuwenden. Was genau als Nebentätigkeit gilt, entscheidet die Kommission von Fall zu Fall. Man stelle dabei sicher, dass nur solche Tätigkeiten umfasst würden, die den Wettbewerb mit landgestützten Anbietern nicht in großem Umfang beeinträchtigen, heißt es.

Die Argumentation sorgt vor allem bei alteingesessenen Terminalbetreibern für Irritation. Angesichts des Expansionsstrebens von Schifffahrtsgiganten wie Maersk oder Cosco sehen sie sich unter Druck. Mit Argwohn blicken sie auf die steuergünstig operierenden Konzerne, die bestrebt sind, die gesamte Transportkette zu kontrollieren, bis zum Endkunden im Hinterland.

Die Hafengesellschaften wittern nun jedoch eine Gelegenheit, die Steuerprivilegien für die Reeder als Druckmittel für sich zu nutzen: Im März 2020 läuft eine Vereinbarung zwischen der EU-Wettbewerbsbehörde und den größten Carriern aus. Die Reedereien haben drei Allianzen gebildet, ähnlich den Zusammenschlüssen der Fluglinien. Sie betreiben 80 Prozent des weltweiten Containerhandels und besitzen 95 Prozent der Schiffskapazitäten auf der wichtigen Ost-West-Handelsroute.

Der Verband von Europas unabhängigen Terminalbetreibern, Feport, hat die EU-Kommission schon vor einigen Monaten aufgefordert, die kartellrechtliche Genehmigung für die Allianzen nicht zu verlängern. Vom OECD-Report fühlen sich die Hafengesellschaften nun bestärkt, in Brüssel politischen Druck aufzubauen – und Bestandsgarantien für ihr Festlandgeschäft und eine einheitliche Besteuerung zu verlangen.