Lwando Nkamisa war gerade geboren, als das Apartheidregime in Südafrika zusammenbrach und sich der neue Präsident Nelson Mandela daranmachte, eine neue Nation zu erschaffen: eine "Regenbogennation", in der Schwarze und Weiße friedlich und gleichberechtigt zusammenleben sollten.

Ein Vierteljahrhundert später wird das Land noch immer von Mandelas Partei regiert, dem African National Congress (ANC). Doch auf Nkamisa, einen schwarzen Studenten der Agrarwissenschaften an der Universität Stellenbosch, wirkt das neue Südafrika, das Mandela versprach, längst wie das alte, das seiner Eltern und Großeltern. "Wir sind jetzt wieder da, wo wir am Anfang waren", sagt er.

Nkamisa, 26 Jahre alt, zeichnet eine Kurve auf ein Blatt Papier. Er will zeigen, welche Entwicklung Südafrika seiner Meinung nach genommen hat: In den Jahren nach dem Ende der Apartheid 1994 steigt die Kurve stetig an, dem Land ging es besser. Nach der Machtübernahme durch Jacob Zuma 2009 stürzt sie, auch im Zuge der Finanzkrise, in die