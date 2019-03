Der Tag, an dem Rainer Schimpf, aufgewachsen in Mannheim, vor 16 Jahren ausgewandert nach Südafrika, beinahe sein Leben verlor, begann beschaulich, im Hafen von Port Elizabeth, Südafrika.

Dort liegt Schimpfs seegängiges Schlauchboot; er belud es an diesem Morgen mit Kameras, mit Neoprenanzügen, Taucherbrillen, Schnorcheln, Flossen, mit all dem, was er und seine sechs Mitreisenden an diesem Tag benötigen würden.

Schimpf führt eine Reiseagentur. Er bietet Fahrten hinaus aufs offene Meer an, die Touren gehen an Orte, wo Taucher Delfinen, Haien oder Bartenwalen nah sein, wo sie die Natur unmittelbar erfahren können. Schimpf hat sein Hobby, das Tauchen, zum Beruf gemacht. Wenn er am Telefon von dieser Entscheidung erzählt, von seinem Leben als Auswanderer, stellt sich sehr schnell der Eindruck ein, dass er damit sehr glücklich ist.

An diesem Tag Ende Februar wurde Schimpf nicht von Kunden begleitet, sondern von einem Fotografen, von seiner Frau und mehreren Bekannten, die ebenfalls Taucher sind