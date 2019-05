Zwei Tage bevor seine Freunde den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bitten, Untersuchungen gegen den chinesischen Präsidenten einzuleiten, gleitet Tolomeo Forones in einem Kutter aus dem Hafen der Fischerstadt Masinloc hinaus ins Südchinesische Meer. Sein Ziel: das Scarborough-Riff, ein weitgehend versunkenes Atoll, das die Philippiner Panatag nennen, die Chinesen Huangyan Dao. Tolomeo Forones nennt es nur: "mein Riff".

Forones, 65, ein dürrer Mann, das weiße Haar zu einer Tolle gekämmt, die Zähne braun vom Tabak, hat 20 Jahre lang am Scarborough-Riff gefischt – wie Generationen philippinischer Fischer vor ihm. Nun aber ist jede Fahrt ein Wagnis: China beansprucht das Riff für sich. Die Volksrepublik will ihre Vormachtstellung in der Region ausbauen. Männer wie Forones stören da.

Der Kutter schippert 14 Stunden westwärts, 120 Seemeilen bei konstant acht Knoten, bis im Licht der aufgehenden Sonne die ersten Patrouillenschiffe der chinesischen Küstenwache aus der Morgendämmerung