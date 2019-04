Adrian Dietrich Lothar von Trotha war ein Freund klarer Worte. "Gewalt mit krassem Terrorismus und selbst mit Grausamkeit auszuüben, war und ist meine Politik", erklärte Trotha. "Ich vernichte die aufständischen Stämme mit Strömen von Blut und Strömen von Geld."

Weil er die rebellierenden Herero in Südwestafrika militärisch nicht vollständig besiegen konnte, ließ er sie in eine Wüste treiben. Zehntausende von ihnen gingen elendig zugrunde. Für seinen Einsatz verlieh ihm Kaiser Wilhelm II. den prestigeträchtigen Orden "Pour le Mérite".

Inzwischen hat sich weithin die Auffassung durchgesetzt, dass Lothar von Trotha den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts zu verantworten hatte. Selbst die deutschen Diplomaten dürfen den Begriff seit Juli 2015 in diesem Zusammenhang verwenden. Dennoch fürchten Juristen der Bundesregierung, mit dem hässlichen Wort "Genozid" die Milliardenforderungen der heutigen Herero in Namibia anzuerkennen. Von ihnen beauftragte Anwälte haben 2001 in den USA auf Wiedergutmachung