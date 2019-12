Hätte es nicht geregnet an diesem Montag in der kleinen Gemeinde Süsel, wäre vielleicht alles anders gekommen. Aber so ist in der Grundschule "Regenpause", die Kinder dürfen drinnen bleiben. In der Klasse 3a schaukelt sich ein Streit hoch, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jungen führt. Einer schlägt dem anderen den Kopf auf den Boden, der wiederum beißt ihn.

Drei Tage später der nächste Vorfall. Der Junge, der gebissen hat, umklammert ein Mädchen am Hals. Würgegriff. So zumindest schildern es später einige, es gibt aber verschiedene Varianten. Der Drittklässler soll schon öfter gewalttätig geworden sein. Einige Kinder trauen sich nicht mehr, in die Schule zu gehen. Eltern sind außer sich. Drei lassen ihre Kinder für einige Tage zu Hause, aus Sorge, ihnen könnte in der Schule etwas zustoßen. Ein Vater will die Kinder selbst unterrichten. Nur wo?

Der Vater wendet sich an Süsels Bürgermeister, der umgehend den Rathaussaal anbietet. Für einen Tag findet hier Unterricht