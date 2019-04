Der Fototermin mit Schulze (SPD) findet auf dem Dach ihres Ministeriums statt, man blickt auf die glitzernden Hochhäuser am Potsdamer Platz. Am 18. März 2018 war die 50-Jährige überraschend Barbara Hendricks als Bundesumweltministerin nachgefolgt. Zuvor war die frühere Unternehmensberaterin von 2010 bis 2017 Wissenschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen, anschließend Generalsekretärin der SPD in NRW. Zum Gespräch in ihrem Büro trinkt sie eine Tasse Darjeeling-Tee.

SPIEGEL: Frau Schulze, wie ist es, ein Ministerium ohne Macht zu führen?

Schulze: Das nehme ich ganz anders wahr. Mein Haus ist ein absoluter Treiber in dieser Regierung. Sämtliche Modernisierungsdiskussionen gehen von hier aus, sei es die Mobilitätswende oder der Klimaschutz. Seit letztem Sommer ist noch mal viel klarer geworden, dass Klimawandel nicht nur heißt, schöneres Wetter zu haben.

SPIEGEL: Aber handeln müssen andere, etwa der Verkehrs-, der Energieminister, der Bauminister oder die Landwirtschaftsministerin. Bereiche,