Schon das Brotholen, sagt Samir Berri, konnte den Tod bedeuten. Berri war einer der letzten Bewohner von Chan Scheichun. Der Ingenieur wollte nicht fortgehen aus seiner Heimatstadt im Süden der syrischen Provinz Idlib. Doch die Truppen von Diktator Baschar al-Assad hatten sie zu einer Todeszone gemacht: "Wer tagsüber auf den Straßen war, wurde von den Jets oder Drohnen entdeckt und beschossen. Wer nachts unterwegs war und die Scheinwerfer einschaltete, ebenso", erzählt Berri am Telefon mit dem bitteren Lachen des Davongekommenen: "Der letzte Laden, der noch Brot verkaufte, hatte nur noch nachts geöffnet."

Als eine Rakete Anfang August wenige Meter neben seinem Haus einschlug, war er unterwegs - Brot holen. Er fand seine Frau und sein Kind angststarr unter der Treppe kauern. Am nächsten Morgen flohen sie in den Norden der Provinz, in ein Dorf, das bislang selten angegriffen wird.

Andere hatten weniger Glück: Der Pistazienfarmer Najib Sarmani hatte die Stadt schon verlassen, aber wurde von