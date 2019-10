Von Melanie Amann, Florian Gathmann, Matthias Gebauer, Konstantin von Hammerstein, Julia Amalia Heyer, Veit Medick, Peter Müller, Ralf Neukirch, Christoph Schult

Gibt es eine Frage aus dem Publikum? Na, wer macht den Anfang? Der Moderator blickt sich um in dem kleinen Veranstaltungsraum. Viele CDU-Anhänger sind es nicht, die an diesem Mittwochabend in das Erfurter Dompalais gekommen sind, um die Parteichefin zu erleben. Höchstens 70 werden es sein, ein paar junge Leute und viele Rentner.

Gibt es Wortmeldungen? Ja bitte, der Herr da hinten. Ein weißhaariger Mann steht auf. "Ich fang mal an", sagt er, "ich wollte Ihnen, Frau Kramp-Karrenbauer, sehr herzlich danken für die Initiative, die Sie für die Menschen in Nordsyrien unternommen haben. Vielen Dank!" Er setzt sich wieder, unter freundlichem Beifall.

In Berlin mögen viele über den Vorschlag der Bundesverteidigungsministerin für eine internationale Schutzzone in Nordsyrien herfallen und Kramp-Karrenbauers Alleingang kritisieren, auch im Ausland