Deutschland präsentiert sich beim Thema Gesundheit gern als Vorbild. Seit Jahren wirbt die Bundesregierung für einen maßvollen Einsatz von Antibiotika in der Welt. Auch bei der Eindämmung von Infektionskrankheiten will Deutschland Vorreiter sein, mit einem elektronischen Meldesystem, an dem sich der Rest der Welt ein Beispiel nehmen kann.

Doch wenn es um das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko geht, das Rauchen, hinkt Deutschland in Europa weit hinterher. Und das, obwohl hierzulande jedes Jahr mehr als 120.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums sterben.

Alle anderen EU-Mitgliedstaaten haben Werbung für Tabak und Zigaretten auf Plakaten längst verboten und halten sich damit an die Rahmenvereinbarung der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2005 - nur Deutschland nicht. Hier dürfen Tabak- und Zigarettenhersteller weiterhin werben, an Haltestellen, wo Kinder auf den Schulbus warten, oder auf Kinoleinwänden, vor denen Jugendliche sitzen.

Die Unionsfraktion im Bundestag hat jahrelang