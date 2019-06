Silke Beiner-Büth könnte in diesem Moment über vieles nachdenken, über Edith und Werner zum Beispiel. Vor ihr liegt ein Hautlappen von der Größe eines Handtellers, darauf ein Tattoo, es zeigt zwei Vögelchen. Sie tragen zwei Anhänger in Herzform, die Schnäbel berühren sich. Links neben den Anhängern steht der Name "Edith", rechts daneben "Werner", oben: "Treue Liebe". Die Restauratorin treibt aber vor allem eine Frage um: Schimmelt hier etwas?

Beiner-Büth arbeitet für das Museum für Hamburgische Geschichte. Hier wird derzeit unter der Leitung des Kunsthistorikers Ole Wittmann erstmals der Nachlass des Tätowierers Christian Warlich erforscht, der ab 1919 auf St. Pauli tätowierte. Warlich gilt als Urvater der deutschen Tattoo-Kunst, seine Illustrationen waren wegweisend. Er konnte Tattoos nicht nur anbringen, sondern war auch einer der ersten, der sie professionell wieder entfernte.

Wittmann will mit seinem Forschungsprojekt die Frage beantworten: Wer war dieser Christian Warlich, der sich selbst