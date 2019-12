Wenn es ums Taschengeld geht, stellen sich Eltern meist zwei Fragen: Ab welchem Alter sollten die Kinder es bekommen? Und wie viel wäre am besten? Kaum jemand bezweifelt, dass es die einzig funktionierende Methode ist, um dem Nachwuchs den richtigen Umgang mit Geld beizubringen.

Nora Imlau sieht die Sache anders – sie und ihr Mann zahlen ihren Kindern gar kein Taschengeld. Auf Twitter hat sie kürzlich in einem Thread erklärt, warum sie nicht wolle, "dass regelmäßige Geldtransfers Teil unserer Eltern-Kind-Beziehung sind". Überwiegende Reaktion: Erstaunen. "Dass Kinder Taschengeld bekommen, ist für die meisten Menschen hierzulande eine Tatsache, die kaum hinterfragt wird", schreibt Imlau. Sie wundert sich vor allem, "wie viele immer noch davon ausgehen, dass Kinder völlig lebensuntüchtig werden, wenn man sie nicht ganz früh an das heranführt, was sie als Erwachsene ja auch können müssen." Wie geht sie in ihrer Familie mit Geld um?

SPIEGEL: Frau Imlau, warum haben Sie sich dagegen entschieden, Ihren Kindern Taschengeld zu geben?

Imlau: Unsere beiden ältesten Töchter sind 10 und 12. Natürlich standen mein Mann und ich vor der Frage, ob sie von uns regelmäßig eine feste Summe erhalten, das klassische Taschengeld also. Aber es fühlte sich falsch an.

SPIEGEL: Was ist Ihr Problem dabei?

Imlau: Anfangs bekommen Kinder meist winzige Summen, ein oder zwei Euro pro Woche. Davon sollen sie sich kaufen dürfen, was sie möchten. Aber was kriegen sie für so wenig Geld? So gut wie nix.