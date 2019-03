Nach Maßstäben der modernen Kriminalistik war es eine Weltsensation, die Anfang vorigen Jahres in Sachsen verkündet wurde: "Riechen Hunde DNA?", schrieb die Uniklinik Leipzig in einer Pressemitteilung. Die "Leipziger Volkszeitung" ging noch weiter und titelte: "In Leipzig nachgewiesen: Polizeihunde können DNA riechen".

Wegen ihres außergewöhnlichen Riechvermögens werden eigens dafür ausgebildete Hunde von der Polizei regelmäßig an Tatorten eingesetzt – oder auch bei der Suche nach Vermissten wie aktuell im Fall der 15-jährigen Rebecca, die seit fast vier Wochen verschwunden ist.

In einem Waldstück in Brandenburg wurden dabei sogenannte Mantrailer-Hunde eingesetzt. Diese Tiere gelten bei Ermittlern als die Spitzenkräfte unter den Suchhunden; sie sind nach Meinung von Experten in der Lage, die individuelle Geruchsspur eines Menschen wittern und über eine große Distanz hinweg verfolgen zu können.

Dass die vierbeinigen Schnüffler nun sogar in der Lage sein sollen, menschliche DNA zu erkennen,