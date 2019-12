Die moderne Physik ist ein Reich der Superlative. Forscher bauen immer größere Beschleuniger und katapultieren Teilchen auf zuvor unerreichte Geschwindigkeiten. Sie stellen tonnenschwere Detektoren in unterirdischen Gewölben auf oder versenken ihre Messinstrumente kilometertief im Südpoleis. Derzeit aber blicken die Gelehrten gespannt auf einen Ort, der keine Rekorde aufstellt – ein Institut im ungarischen Debrecen namens Atomki.

An der kleinen Forschungseinrichtung läuft ein in die Jahre gekommener kleiner Teilchenbeschleuniger. Und Attila Krasznahorkay sagt: "Was wir hier untersuchen, das haben die meisten Forscherkollegen längst abgehakt."

Und dennoch hat der ungarische Physiker in seinen Experimenten mit Atomkernen Hinweise auf ein unbekanntes Teilchen gefunden, X17 genannt. Es könnte zu einer unbekannten physikalischen Kraft gehören – und in eine Dimension führen, die der Menschheit bislang verborgen blieb. Seit Krasznahorkay, 65, seine Messdaten veröffentlicht hat, rätseln Physiker