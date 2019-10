Abu Dschihad hieß eigentlich Chalil Ibrahim Mahmud al-Wasir. Er wurde in Ramla geboren, wuchs im Gazastreifen auf und gründete zusammen mit Jassir Arafat in Kuwait die Fatah. Er koordinierte Guerillaaktivitäten der PLO. Deshalb nannte man ihn den Vater des Dschihad. 1988 wurde er von einer 26-köpfigen israelischen Eliteeinheit in Tunis getötet. Zusammen mit zwei Leibwächtern und seinem Gärtner. Der Anschlag wurde vom Mossad geplant, es geschah in der Nacht.

Der Mann vom israelischen Film hatte bei einem Rundgang durch das Viertel unsere Hoftür gesehen, von außen. Er hatte sich in der Welt hinter der Mauer das nächtliche Attentat von Tunis vorstellen können. Ich war mir nicht sicher, ob 26 schwer bewaffnete israelische Einsatzkräfte in unseren Garten passen würden. Zusätzlich zu Abu Dschihad, seinen beiden Leibwächtern und dem armen Gärtner. Es ist nur ein kleiner Garten. Es ist eher ein Hof als ein Garten. Wir haben ein paar Kletterpflanzen aufgestellt und Töpfe mit Kräutern, das Basilikum