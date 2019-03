Eigentlich wäre er ja zum Lachen gewesen, ein echter Kalauer: der Brief, den die Telekom im November der Bank Melli in Hamburg schickte. Rechts oben grüßte routiniert der Werbeslogan, "Erleben, was verbindet". Weiter unten kündigte die Telekom alle Anschlüsse; Telefon, Internet, fristlos, sofort. Erleben, was trennt.

Kurz darauf meldete sich Kone, der Aufzugbauer, und stoppte den Wartungsvertrag. Auch das war eher lächerlich: Fortan hätten alle Kunden der Bank die Treppe bis in den sechsten Stock hochsteigen müssen.

Auch die Putzfrauen mit ihrem Wagen und der Getränkemann, natürlich wieder "mit sofortiger Wirkung". Nicht zu vergessen das Schreiben von Swift, dem Zahlungsdienstleister, ohne den eine Bank nur sehr umständlich Geld an andere Banken schicken kann. Swift kündigte freitags an, den Zugang abzuknipsen, Frist: Montag, elf Uhr.

So wie die deutsche Tochter der größten iranischen Staatsbank bekamen noch mehr iranische Firmen in Deutschland frostige Briefe. Mal von einem Autobauer, der